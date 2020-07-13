Gaziantep'te huzur operasyonu: 38 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen huzur operasyonunda 38 şüpheli yakalandı.
GÜNDEM 13.07.2020, 11:21
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 21, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 62 kişinin yakalandığı çalışmalar sırasında 8 kişiye ise ise işlem yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 107 gram uyuşturucu madde, 4 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 790 gümrük kaçağı parfüm, 3 ruhsatsız silah, 13 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı cep telefonu ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
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