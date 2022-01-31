Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
GÜNDEM 31.01.2022, 01:04
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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