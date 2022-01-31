Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 28 kişi yaralandı.

Tırın dorsesi orta refüje devrilirken, tır sürücüsünün çekiciyle olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

"ŞU AN İTİBARİYLE ÖLÜM YOK"

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüste şoför dahil 28 kişinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"28 vatandaşımızın tamamı çıkarıldı, hastanelere sevk edildi. Şu an itibariyle ölüm yok. Belediye başkanımız, kaymakamımız, bütün görevli arkadaşlarımız burada, canla başla kurtarma çalışmalarında gayret gösteriyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, firma sahiplerine ve yetkililere de geçmiş olsun diyoruz. Savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla kazanın oluş şekli takip ediliyor. Şu an bir tırla otobüsün karıştığı ama ayrıntısını bilmiyoruz."

KADIN YOLCUYU KURTARMAK İÇİN DAKİKALARLA YARIŞILDI

Meydana gelen feci kaza sonucu devrilen yolcu otobüsünün altında kalan kadın bir yolcuyu kurtarmak için dakikalarla yarışıldı.

Durumu ağır olan yaralı kadını otobüsün altından kurtarmak için yoğun çaba harcayan Umke, AFAD ve itfaiye ekipler, uzun uğraşlar sonucu yan yatan otobüsün altından çıkardıkları yaralı kadını, çift taraflı insan koridoru ile sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.