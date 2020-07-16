Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 168 mermi, 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.