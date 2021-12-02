Gebze'de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 kişi arasında bulunan 46 yaşındaki Mesut Ercan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği Mesut Ercan ve 65 yaşındaki Hasbi G. ile yoldan geçen Gül A. yaralandı. Çevredekiler büyük korku yaşarken, silahlı çatışmaya karışan kişiler otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
6 mermi iş yeri ve araçlara isabet etti
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 23 boş kovan bulunurken, 6 merminin ise çevredeki iş yerleri ile araçlara isabet ettiği belirlendi. Gebze'de özel bir hastaneye kaldırılan Mesut Ercan bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hasbi G.'nin tedavisi devam ederken, Gül A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bu arada silahlı çatışma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis, görüntüleri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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