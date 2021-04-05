Gece yarısı 'darbe' imalı bildiri

“Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir.”



Darbe İmalı Bildiriye Sert Tepkiler Ardı Ardına Geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan çok sert tepkiler geldi.



Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağdı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bildiriye "Gözü alabilene hodri meydan" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bildiriye sert çıktı. "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler" diyen Şentop, tepkisini "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" sözleriyle dile getirdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."



İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz" diye seslendi, "Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı!" ifadeleriyle darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bildiriyi yayımlayan emekli amirallerin gülünç ve zavallı duruma düştüğüne dikkat çekti, "Haddinizi bilin, yerinizde oturun" mesajını paylaştı.



AK Parti yönetiminden de bildiriye sert tepki geldi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli 103 amiralin taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar ettiklerine işaret etti, bildirinin yok hükmünde olduğunu vurguladı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’da twitter’dan yaptığı paylaşımda “Vesayetçi aklın artığı birkaç emekli amiral “bildiri” yayınlayıp seçilmişlere “parmak sallamış.” Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye’de kaldı. Darbe heveslilerine hodri meydan” dedi.



Sosyal medyada ise #HodriMeydan ve #HaddiniziBilin etiketiyle darbe imalı bildiriye tepki yağdı. Bildiriye tepki paylaşımları kısa sürede yüz binleri buldu.