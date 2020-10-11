Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Osmaniye il kongresinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 11.10.2020, 18:53 11.10.2020, 20:27
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Ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan Davutoğlu şöyle konuştu
“Halk çırpınıyor halk evine ekmek götürmekte zorlanıyor sayın Erdoğan ülke ekonomisi uçuyor demeyin. Asgari ücret biz bıraktığımızda 500 dolardı ve avrupada en çok asgari ücret veren ülkelerden biriydik. Bütün enflasyon rakamlarına bakın nerelere geldi yüzde 30’larda gerçek enflasyon yüzde 7 ile bırakmıştık sayın Erdoğan bizi o zaman faizcilikle suçluyordu beni ve maliye bakanını gerçekten bugün Türkiye’de faizci bir ekonomi var rantiyeci var.
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