Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirdiği haftalık değerlendirme toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 15.07.2020, 15:40
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Davutoğlu,15 Temmuz’da vatandaşların verdiği birlik beraberlik mesajının iktidar tarafından doğru karşılanmadığını iddia etti.
TBMM’de kabul edilerek yasalaşan barolara ilişkin kanunu da gündemine alan Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.
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