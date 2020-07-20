Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

Davutoğlu, TUİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şöyle konuştu;

“TÜİK’in geçtiğimiz hafta yayınladığı %12,8’lik işsizlik oranına bakınca korona sürecinde hepimizin yaşayarak gördüğünün hissettiğinin aksine ülkemizde işsizlik düşüyor. Kahvede, evlerde, mahallelerde, çarşılarda, pazarlarda tek gündem maddesi işsizlik sağır sultan duydu ama TÜİK duymamış. Bu halkın gerçek meselelerini bilemezler bugünkü iktidar ülkeyi halkın arasından değil Ankara’nın bürokratik koridorlarından yönetmeye çalışıyor.”

İktidarın ve cumhur ittifakının ülkeyi yönetmede başarısız olduğunu savunan Davutoğlu, şöyle devam etti;

“İktidar ve ortakları uzunca bir süredir Türkiye’yi yönetemeyecek bir aidiyet içerisindeler maalesef Türkiye sosyal medya kampanyalarıyla devlet yönettiklerini zanneden bir iktidarın elinde her geçen gün itibarını, refahını ve geleceğini kaybetmektedir ciddiyetsizlik ve liyakatsizlik bu iktidarın ana ekseni ana karakteri haline gelmiştir.”