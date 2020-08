Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

Partisinin yarın yapılacak Alanya kongresi ve ilçe başkanlığı binasının açılışı için kente gelen Davutoğlu, bir restoranda medya temsilcileriyle buluştu.



Davutoğlu, burada, Alanya'nın turizm cenneti ve büyük bir tarım hazinesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin her bölgesinin farklı özellikler içerdiğini söyledi.



Pandemi sürecinde her şeyi erteleyebileceklerini ancak sağlığı ve gıdayı erteleyemeyeceklerini gördüklerini vurgulayan Davutoğlu, "Gelecekte bir ülkenin ulusal stratejide en önemli ayağı sağlıklı, doğal ve organik gıda tedariği olacaktır. Dünyanın, değil Türkiye'nin, en iyi tarım yapabilecek, çeşitlendirebilecek önemli yer de Akdeniz bölgesidir." diye konuştu.



- "O manzaraları görünce yüreğim yandı"



Beyrut'ta yaşanan patlamayla ilgili gördüğü manzaranın kendisini çok üzdüğünü belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:



"Beyrut'un en önemli iç krizlerinin bir çoğunda bizzat arabuluculuk yaptım. 2008 Cumhurbaşkanlığı krizini Türkiye olarak o zaman taraflar arasında biz çözdük. O zaman başdanışman olarak gittim. Beyrut'un her tarafında Müslümanlarla Hristiyanlar, Sunnilerle Şiiler, Araplarla orada az da olsa bulanan Dürziler ve Türkmenler... Beyrut bir Orta Doğu değil, evrensel olarak küçük kozmopolit bir yerdi. O manzaraları görünce yüreğim yandı. Canlı, hareketli bir şehirdi."



Patlamanın sebepleri üzerinde çok değişik yorumlar olduğunu aktaran Davutoğlu, şöyle devam etti:



"Ortadoğu'da, Arap baharında o gençlerin demokrasi, özgürlük taleplerini bastıran otoriter, diktatör rejimlerin, geri gelme çabaları ve bunları da destekleyen uluslararası çevreler var. Geri de geldiler, büyük ölçüde. Mısır'daki darbe, Suriye'de kimyasal silah kullanan rejim, Libya'da hayatı boyunca gizli ellerin piyonu olmuş Hafter denen adam... Nereye bakarsanız bakın halkın içinden çıkmış veya halkıyla birlikte yönetecek liderler veya yapılar birer birer yok edildi. Bizim bu konudaki yaklaşımız her zaman barış ekseninde olmak zorunda."