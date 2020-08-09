Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündemi değerlendirdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da partisinin kongresinde kameraların karşısına geçerek Gündemi değerlendirdi
Türkiye'nin yoksullaştığını savunan Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu
“BUGÜN BİR DİP DALGA GELİYOR”
"Kars'ta da gördüm, Batman'da da gördüm, Ardahan'da da görüm... İşte Diyarbakır'da gördüm. Bugün bir dip dalga geliyor. Ve geleceğe, Gelecek Partisi'ni taşıyor. İktidarı zorlamaya devam edeceğiz. Gelecek Partisi iktidarı gelecek. Geleceğe ümitle bakınız. Ne zaman olursa olsun, ilk seçimde Gelecek Partisi'ni iktidara taşıyacağız." dedi.
Döviz kurlarında yaşanan sert yükselişe ilişkin ekonomi yönetimine sert eleştirilerde bulunan Davutoğlu, şöyle devam etti
“ORTADA BİR BABAYİĞİT YOK Kİ”
'Dolar, euro, altın cirit atıyor ama ortada bir babayiğit yok ki bunu açıklayabilsin. Bir kişi çıkıp yangın yerine dönen ekonomi ile ilgili açıklama yapmıyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Her biri sosyal medya kahramanına dönmüş, tweet atıp duruyorlar, ancak bunu yaparlar' dedi.
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