Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

"EKONOMİMİZ FELAKETE SÜRÜKLENİYOR"

Davutoğlu, ülke ekonomisinin felakete sürüklendiğini iddia etti.

“Türk ekonomisi geçmişte de çok ciddi krizler yaşadı.Ancak en azından o dönemlerde iktidarlar beceriksizliklerini kabul ettiler, krizin olduğunu kabul ettiler.Kimisi seçime gitti, kimisinde sorumlular istifa etti. Bugün yeni bir durumla karşı karşıyayız. Ekonomimiz bir felakete sürükleniyor ama iktidar ekonominin ne kadar güçlü olduğundan, iyi yönetildiğinden, şaha kalktığından bahsediyor.”



Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomik tabloya ilişkin açıklama yapmadığına dikkati çekti.

Davutoğlu "Hazine ve Maliye Bakanı krizden bu yana neredeyse bir haftadır ne bir açıklama yaptı ne de ortalıkta göründü. Korona krizi esnasında sağlık bakanının, orman yangınları esnasında orman bakanının susmasını düşünebilir misiniz?. Bundan daha kısa bir süre önce ekonomimizin şaha kalktığını, tarihi bir başarının eşiğinde olduğumuzu anlı şanlı nutuklarla “burası çok önemli” diye ilan eden beyler! Ekonomide bir yangın, piyasalarda bir kriz virüsü var, çıkın ve konuşun!" dedi.