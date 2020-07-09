Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!
Gelecek Partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Geleceği Özel programında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Evren Özalkuş’un sorularını cevapladı.
GÜNDEM 09.07.2020, 12:39 09.07.2020, 18:51
11
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu’nun ‘pelikan’ olarak bilinen gruba ilişkin yaptığı bir eleştiriden dolayı Emniyet’e ifadeye çağrıldığını söyledi. Davutoğlu, "15 Temmuz’da nasıl direnmişsek bu çeteye de böyle direniriz" ifadelerini kullandı.
33°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
|İmsak
|03:28
|Güneş
|05:12
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Fenerbahçe
|31
|50
|6. Beşiktaş
|30
|50
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Denizlispor
|31
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|34
|50
|8. Tottenham
|33
|48
|9. Sheffield United
|33
|48
|10. Burnley
|33
|46
|11. Everton
|33
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|34
|60
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|34
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|35
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Celta de Vigo
|35
|36
|16. Deportivo Alaves
|34
|35
|17. Eibar
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24