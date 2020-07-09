Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu’nun ‘pelikan’ olarak bilinen gruba ilişkin yaptığı bir eleştiriden dolayı Emniyet’e ifadeye çağrıldığını söyledi. Davutoğlu, "15 Temmuz’da nasıl direnmişsek bu çeteye de böyle direniriz" ifadelerini kullandı.