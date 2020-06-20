Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu karnelerini alan öğrencilere seslendi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımlayarak karne heyecanı yaşayan çocuklara ve ailelere seslendi.

Davutoğlu, yayınladığı video mesajda şunları söyledi:

“Karne günleri çocukluğumuzun ve gençliğimizin unutulmaz hatıralarının olduğu günlerdir. Bir heyecan günüdür, çünkü emeklerimizin neticesini görmek isteriz. Bir mutluluk günüdür, emeklerimizin neticesini gördükçe o neticeyi almaktan dolayı kendimizle gurur duyarız. Ailelerimizle birlikte bir dönemi daha bitirmenin heyecanını ve onurunu yaşarız. Değerli gençler, değerli çocuklarımız, öğrencilerimiz…”

Yüzünüzdeki tebessüm eksik olmasın!

Karne gününüz kutlu olsun. Karnenizde dereceleriniz notlarınız ne olursa olsun yüzünüzdeki tebessüm eksik olmasın. Ola ki düşük notlar varsa onlardan ders alalım, güzel notlar varsa yetinmeyelim ve daha güzeline doğru yürüyelim. Ama bir şey önemli, yüzünüzdeki tebessüm hiç eksik olmasın. Bütün ailelerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi karne günü dolayısıyla tebrik ediyorum. Nice başarılı karne günlerine… Şimdiden mutlu bir gelecek temenni ediyorum.”