Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Konya'da açıklamalarda bulundu

Eski partisi AK Parti’yi eleştiren Davutoğlu, otoriter bir anlayışın temsilcisi oldular ifadesini kulladı.

“Yüzde 50 artı biri aldıkları zaman yüzde 49’u milletin dışında sayan, kendilerinden farklı düşünen herkese hain yaftası vuran, dışlayıcı ve otoriter bir anlayışın temsilcisi oldular. Biz bugün Gelecek Partililer olarak Türkiye’nin her yerine gideriz. Her bölgede örgütleniyoruz. Hiç öyle anketlere falan bakmayın.

Ayasofya kararı için Danıştay'ı tebrik eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

“DOĞRU BİR KARARDI”

Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştay'ı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız.

Geçtiğimiz günlerde zoom üzerinden yapılan uluslararası bir toplantıda, bunu gururla savundum. Ayasofya'nın açılması bir neslin özlemidir.