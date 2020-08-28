Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu vatandaşlara video konferans yöntemiyle seslendi!
Teşkilatlanma ve saha çalışmalarının yanı sıra kongre çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren Gelecek Partisi, on ikinci il kongresini bugün Kocaeli'de gerçekleştirdi.
GÜNDEM 28.08.2020, 17:12 28.08.2020, 18:16
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Kongreye katılması beklenen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ise rahatsızlığı nedeniyle vatandaşlara video konferans yöntemiyle seslendi.
Davutoğlu, hükümetin şeffaf veriler paylaşmadığını iddia etti.
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