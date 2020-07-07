Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu!

AK Parti ve MHP’nin Meclis’e taşıdığı ‘çoklu baro’ düzenlemesini de eleştiren Davutoğlu, şöyle konuştu;

“SANKİ BEŞİNCİ SINIF BİR OTORİTER REJİMDEYİZ”

“Her zaman yaptıkları gibi ‘biz yaptık oldu' kafasıyla tartışmayı başlattılar. Asgari nezaket ölçüleri içerisinde meselenin tarafı olanları dinleyecek medeni cesareti bile gösteremediler. En temel anayasal hak olan seyahat özgürlüğü, toplantı yapma özgürlüğü beşinci sınıf bir otoriter rejimdeymişiz gibi ihlal edildi”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Davutoğlu, Siz Erdoğan’la birlikte değil miydiniz? Şimdi ne oldu da eleştiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

“KENDİSİNE SALDIRANLARLA YOLDAŞLIK YAPMAYI TERCİH ETTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; dürüstlük diyenle, ahlak diyenle, liyakat diyenle, adalet diyenle beraber yol yürümekten vazgeçti. Bunun yerine yıllardır ağza alınmayacak hakaretlerle kendisine saldıranlarla yoldaşlık yapmayı tercih etti.