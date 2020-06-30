Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu gündeme ilişkin açıklama!

Davutoğlu, gece yarısı yayınlanan kararı eğitim sistemine yapılan darbe olarak nitelendirdi

Gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararını ve Cumhurbaşkanının şahsi imzasını gördüğümde başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kararda payı olanlar adına derin bir hüzün ve hicap duydum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu attığı imza ile tarihe üniversite kapatan siyasetçi olarak geçmiştir.

Aynen konuyla ilgili Nisan ayında TBMM’nden geçen yasada olduğu gibi bu kararı da bir gece yarısı yayınladılar.

Gece yarısı yayınlayınca kararın vahametini örtebileceklerini zannediyorlar.

Halbuki gecelerin de mutlak ve şaşmaz bir şahidi olduğunu unutuyorlar.

Bir gece yarısı kararıyla, Türkiye’nin en kaliteli eğitim kurumlarından birine darbe yaptılar.

Daha doğrusu Türkiye’nin geleceğine, gençlerin hayallerine ve bir bütün olarak Türkiye’nin eğitimine darbe yaptılar.

Davutoğlu, kimsenin karamsarlığa kapatılmaması gerektiğini vurgulayarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi

Bu karar dolayısıyla herkes muhasebe yapmalı ancak kimse karamsarlığa kapatılmamalıdır.

Üniversite kapatarak fikirlrin ortadan kalkmayacağını öğrenemeynlere karşı mücadelemiz devam edecektir.

Hiçbir şey bitmedi her şey bugün bu saatte yeniden başlıyor."