Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu!
Gelecek partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık gündem değerlendirmesinde partisinin görüş ve önerilerini paylaştı.
GÜNDEM 22.06.2020, 16:09
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Davutoğlu, başbakanlığı döneminde birçok reform paketi oluşturduğuna değinerek istifasından sonra bir daha reformların gündeme gelemediğini söyledi.
Doğu Akdeniz sınırlarıyla iliği Libya ile yapılan mutabakatlara da değinen Davutoğlu bu konuda Türkiye’nin doğru bir adım attığını söyledi.
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