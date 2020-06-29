Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 29.06.2020, 17:12 29.06.2020, 19:09
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Şehir Üniversitesi'nin kapatılması konusunda da konuşan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"KARA LİSTE OLARAK HATIRLANACAKLAR"
"Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına sebep olanlar, bu süreçte sessiz kalanlar bir daha ilimden, akademik özgürlükten ve medeniyetten bahsedecek meşruiyete sahip olmayacaklardır. Bir kara liste olarak hatırlanacaklardır."
Türkiye’nin tarihi bir ekonomik kriz yaşadığını vurgulayan Davutoğlu, Türk ekonomisinin bir çöküş sürecinden geçtiğini öne sürdü.
"TÜRK EKONOMİSİ ÇÖKÜŞ SÜRECİNDE"
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