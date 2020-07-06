Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan gündeme ilişkin açıklama!

Davutoğlu koronavirüs günlük vaka sayılarının artış gösterdiğini vurgulayarak daha sıkı tedbirler uygulanması gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu truzim sektörünün canlanması için hükümete seslenerek şu çağrıyı yaptı.