Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sosyal medyadan gelen soruları cevapladı!

Youtube kanalında soruları yanıtlayan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, AK Parti döneminde neden sessiz kaldığına ilişkin soruya, "Sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım" cevabını verdi.



"Siz de muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayretinde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Davutoğlu, "Hayır, ilkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Hedefim de odur" dedi.

“Başkan olursanız KYK borcunu siler misiniz?” sorusuna Davutoğlu, “Ben öğrencilerin bir tek halkına ve toplumuna karşı borçlu olmalarını, borçlu hissetmelerini kendilerinden isterim. Başka borçlarının hepsi silinmelidir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.