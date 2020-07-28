Gelecek Partisi kongre sürecine girdi!
Partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi’ne katılan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, burda yaptığı konuşmada Uygur Türklerinin Çin'e iade edileceğini öne sürdü.
"BU, TARİHE İHANET DEMEKTİR"
"Basına düşen haberlerde, Türkiye’deki 50 bin Uygurlu kardeşimizin Tacikistan’a, oradan da dolaylı olarak Çin’e gönderilmesi için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu tarihe ihanettir.
Uygur kardeşlerimiz bu topraklara Çin’in zulmünden kaçmak için gelmişlerse, onları tekrar Çin’e iade etmek, Stalin’e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi bizim yüreğimizi yakar, bu toprakları muzdarip hale getirir."
AK Parti iktidarının MHP'yi bırakıp Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in peşinden gittiğini belirten Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"MHP'Yİ BIRAKTI PERİNÇEK'İN PEŞİNE TAKILDI"
"İktidarın bir küçük ortağı var ya, Çin’in Türkiye sözcüsü olan, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarını öven, 28 Şubat artığı olan ortak. Anlaşılan bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı esas ortağı MHP’yi bırakıp küçük ortağının peşinden gitmeye karar vermiş"
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