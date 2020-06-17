Gelecek Partisi kongre sürecine girdi!

AK Parti’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde 12 Aralık 2019’da kurulan Gelecek Partisi, teşkilatlanma çalışmalarına hız kazandırdı.

Geçen hafta içerisinde Eskişehir, Aksaray ve Kırşehir’de de il başkanlarını belirleyerek 56 ilde örgütlenen Gelecek Partisi’nde 1. Olağan Kongre dönemi de başladı.

Parti, ilk kongresini Ardahan Merkez ilçesinde gerçekleştirdi. Ardahan Merkez Kurucu İlçe Başkanı Kutluhan Durak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongre sürecinin önümüzdeki günlerde devam edeceği alınan bilgiler arasında.