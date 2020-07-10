Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci, ''Pelikan örgütü'' dediği için ifade vermeye çağrıldı!
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Dr. Selim Temurci, Pelikan örgütü hakkında yaptığı açıklamalar dolayısıyla ifade vermeye çağırıldı.
GÜNDEM 10.07.2020, 15:33 10.07.2020, 18:24
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İfadenin ardından basın açıklaması yapan Temurci, bu ülkede Pelikan var bu yapıyı milletimize anlatmaya devam edeceğiz dedi.
Bu suçlamalar, yapanların hayatlarında kara bir leke olarak kalacak. Fakat biz asla korkmadan, asla yılmadan bu mücadelemizi mutlaka sürdüreceğiz.
Kesin olan birşey var, bu ülkede Pelikan var, biz Pelikan demeye, deşifre etmeye devam edeceğiz, terör örgütü haline dönüşen bu yapıyı milletimize anlatmaya devam edeceğiz.
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