Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci, ''Pelikan örgütü'' dediği için ifade vermeye çağrıldı!

İfadenin ardından basın açıklaması yapan Temurci, bu ülkede Pelikan var bu yapıyı milletimize anlatmaya devam edeceğiz dedi.

Bu suçlamalar, yapanların hayatlarında kara bir leke olarak kalacak. Fakat biz asla korkmadan, asla yılmadan bu mücadelemizi mutlaka sürdüreceğiz.

Kesin olan birşey var, bu ülkede Pelikan var, biz Pelikan demeye, deşifre etmeye devam edeceğiz, terör örgütü haline dönüşen bu yapıyı milletimize anlatmaya devam edeceğiz.