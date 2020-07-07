Gelibolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de dün Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten orman yangını çıkmıştı.



Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 500'ü aşkın kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahale etti.

Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.

Termal kemeralar ve İHA’lar ile kontrol edildi

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti. Özellikle hem İHA'lardan alınan bilgiler hem de termal drone desteğiyle sevk ve idare koordine edildi.

Bakan Pakdemirli: Kontrol altına alındı



Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koordine etti. Saat 10.00 sıralarında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.





450 hektar alan etkilendi

Pakdemirli, “Şu ana kadar 450 hektar alan etkilenmiş görünüyor. Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yerleşim yerleriyle ilgili riskler ortadan kalktı. Can kaybı olmaması sevindirici. Tarım alanlarını da etkilemiş durumda. Tarımsal hasarları karşılamak için fon tahsis edeceğiz” dedi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Twitter hesabından da paylaşım yapan Bakan Pakdemirli, “Gelibolu’da gece boyunca hummalı bir çalışma sürdürüldü. Güneş doğmamasına rağmen saat 05.15 itibariyle hava araçlarıyla müdahale yeniden başladı. Şu an itibariyle yangını kontrol altına aldık ve soğutma faaliyetlerine başladık” ifadelerini kullandı.