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Gelin adayı diz çöküp evlenme teklifi etti!

Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Nilay Bay 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşına büyük bir sürprizle evlenme teklifi etti. İşlerin tersine döndüğü teklifte gelin diz çöküp evlenme teklifi yaparken medeni cesaretiyle yok böyle gelin dedirtti.

GÜNDEM 21.12.2021, 13:11
Gelin adayı diz çöküp evlenme teklifi etti!

Bursa’da bir tekstil fabrikasında üretim planlama uzmanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Nilay Bay, bir servis şirketinde genel müdürlük yapan 25 yaşındaki Muratcan Sarı ile 6 öy önce tanıştı. Sarı'yı tanıyınca kafasındaki evlilik hakkındaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtulan Nilay Bay, kendisi gibi fanatik Galatasaray taraftarı olan erkek arkadaşına maç sırasında evlenme teklif etmeyi planladı. Bunun üzerine bir kaç taraftar grubuna mail attı, ancak geri dönüş olmayınca hayali yarım kaldı. Daha sonra internet üzerinden bir uygulamadan organizasyon şirketleri ile görüşen Bay, erkek arkadaşına denizin ortasında tekne üzerinde evlilik teklifi etmeye karar verdi. Organizasyon şirketini arayıp günü kararlaştıran Bay, daha sonra takacakları yüzükleri seçip sürpriz gününü beklemeye başladı.

TEKLİFTEN HABERİ YOKTU

Erkek arkadaşının tekneye çıkana kadar Mudanya’ya bir aile yemeğine gideceğini zannettiğini anlatan gelin adayı Nilay Bay, "Tekneye binince de yemek yiyeceğimizi düşündü. Evlenme teklifinden haberi yoktu. Önünde diz çöküp yüzüğü uzattığımda çok şaşırdı ve bir o kadar da mutlu oldu. Aslında kimin evlilik teklif ettiği hiç önemli değil. Evlenmek isteyen genç kızlara tavsiyem böyle bir evlilik teklifi hayal ediyorlarsa kendileri organize edip kendileri teklif etsinler. İşi karşı tarafa bırakmasınlar. Dünyanın güçlü ve cesur kadınlara ihtiyacı var. Her genç kız hayalini kendisi gerçekleştirebilir. Başkasına ihtiyaç yok. Ben genç kızlık hayalimi gerçekleştirdim. Bunu yaparken de en büyük destekçim ailem oldu her zaman" dedi. 

HİÇ BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM

Hayatının sürprizini yaşadığın anlatan Muratcan Sarı ise, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum. O an çok mutlu oldum. Nilay bana birlikte yemek yemek için teklifte bulundu. Bununla karşılaşacağımı hiç tahmin edemedim. Yemekten sonra fotoğraf çektirmek için teknenin ön tarafına geçtik. Nilay diz çöktü, neye uğradığımı şaşırdım. Benimle evlenir misin? diye sorunca evet dedim. Bence bu bizim için özel bir andı. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anı olarak kalacak" diye konuştu.

#Gelin adayı #Evlenme teklifi
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