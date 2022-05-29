Gelin bu kez ata değil motosiklete bindi!
Motosiklet tutkunu çiftin düğünü için 100 motosikletle konvoy yapıldı. Çiftin süsledikleri motosikletlerle düğünlerine gitmesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.
GÜNDEM 29.05.2022, 13:41
İstanbul Silivri’de yaşayan ve motosiklet tutkunu olan Aycan ve Tarık çifti, evlilik kararı aldı.
Motosiklet tutkularını düğünlerine de yansıtan genç çift, renkli görüntülere neden oldu.
Çiftin nikah törenine süsledikleri motosikletlere binerek gitmesi, davetlileri heyecanlandırdı.
Büyük ilgi gördüler
Vatandaşların meraklı bakışları arasında gelinlik ve damatlık ile süslenmiş motosikletlerle tur atan çift büyük ilgi gördü.
"Kendimizi yansıtan şekilde gelmek istedik"
Kale Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen nikah törenine kendi motosikletleri ile gelen genç çift, “İkimiz de motosikleti çok seviyoruz, ikimizi yansıtıyor. Bu yüzden kendimizi yansıtan bir şekilde gelmek istedik. İki teker herkesin bildiği gibi bir tutku, vazgeçilmiyor” dedi.
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