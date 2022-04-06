Genç kız ile babaannesini dövüp, sosyal medyada yaydılar

H.E (14) isimli genç kız, geçtiğimiz günlerde Düzce’nin Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan babaannesi Fikriye E.’yi ziyarete gitti.

Eve giren torun ve babaanne sohbet ettikleri sırada kapı çalındı.

Kapıyı açan H.E., üç genç kızın saldırısına uğradı.

BABAANNEYE DE ŞİDDET UYGULADILAR

H.E., içeri giren gençlerden S.A. ve N.Ş. tarafından darbedilirken, E.Ş ise o anları kayıt altına aldı.

Torununu korumaya çalışan Fikriye E.’ye de şiddet uygulayan 3 genç kız, daha sonra o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDILAR

Darbedilen H.E. ve babaanne Fikriye E.’nin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, görüntülerden olayı gerçekleştiren S.A., N.Ş. ve E.Ş.’yi tespit ederek gözaltına aldı.

3 genç kız ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.