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Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Conkbayırı'nda sona erdi.

GÜNDEM 25.04.2022, 12:08 25.04.2022, 17:13

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konukevi'ne gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere sahurda "yarma çorbası" ikram etti.

İkram sırasında gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 107. yılında 57. Alayı yad etmek için toplandıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Çanakkale ruhunu, 57. Alayın fedakarlığını diri tutmanın önemli misyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ta, Zafertepe'de, Dumlupınar'da varsak, hamdolsun gençlerimizle birlikte, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte her yıl 57. Alay yürüyüşünde bir aradayız. Bu ruhu diri tutma ve bu kutsal emaneti yarınlara güçlü bir şekilde taşıma adına buradayız. Gençlerimizin tarih bilincini, gençlerimizin vefa bilincini diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun, her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz. Binlerce gencimizi her yıl ağırlayan bir mekanda buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ikliminde, ramazanın ruhuna uygun bir buluşmayı da gerçekleştiriyoruz."

Ecdatlarının yadigarını taşıma adına da buluştuklarını dile getiren Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve vefat etmiş gazileri rahmetle yad ettiğini söyledi.

Yürüyüş sabah namazıyla başladı

Çorba ikramından sonra, çifte sela ve ezan okundu. Daha sonra Bakan Kasapoğlu ile gençler, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti.

Etkinliğe Türk öğrencilerin yanı sıra askeri okul öğrencileri, izciler, gençlik merkezinden öğrenciler ile milli sporculardan oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Yürüyüşte Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 107. yılına ithafen 107 metrelik Türk bayrağı da açıldı.

Yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdı.

Bakan Kasapoğlu, Conkbayırı'nda tamamlanan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, süngüsüyle yol açanın izinde, onunla aynı ruhla Çanakkale'yi hissetmek, ecdadı anmak, onların hissettiklerini bir nebze olsun hissedebilmek ve bu bilinci diri tutmak adına gençlerle yürüyüşü tamamladıklarını söyledi.

57. Alay'ı, onların gözlerini kırpmadan, arkalarına bile bakmadan cepheye koşuşlarını hatırladıklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnançlarını, cesaretlerini, özverilerini yad ettik. Bize bu vatanı emanet etme adına ne tür zorluklarla, ne tür mücadeleleri yaşadıklarını ve onların o ruhunun hep diri kalması gerektiğini tekrar hatırladık. Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun gençlerimiz, milletimiz açısından hep diri olması gerekiyor. Çünkü o ruh, bu cepheye, bir olan cepheye tefrikayı sokmayan ruh. O ruh, vatan uğruna her şeyden vazgeçen ruh. O ruh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle tüm milletleri buluşturan ruh. İşte o ruhu inanıyorum ki bu mukaddes emanetin sahibi gençlerimiz, ilelebet payidar kılacaklar. Onların gözünde, yüreğinde bunu hep hissediyoruz. O yüzden her yıl Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Zafertepe'de, Çanakkale'de Conkbayırı'ndayız ve bu destanın yazıldığı topraklarda, gençlerimizin bu mukaddes emaneti ne kadar diri bir şekilde bildiklerinin, ona sahip çıktıklarının sevinci içindeyiz."

Kasapoğlu, gözlerini kırpmadan şahadete yürüyen şehitleri, gazileri, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

"Tefrika girmeden bir millete, düşman giremez" sözünü düstur edindiklerini, felsefelerinin bu olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, omuz omuza, yürek yüreğe. Diyor ya 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' Bu yürekler, toplu atmaya devam edecek. Hiçbir kumpasa, oyuna, hiçbir tefrika girişimine geçit vermeyeceğiz. Bu şanlı bayrağı hep en yükseklerde, bilimde, sanatta, sporda, hayatın her alanında öncü gençlerle en güçlü mesajımızı yine adaletten, merhametten, vicdandan yana tüm insanlığın sesi, umudu olarak, haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

#Gençlik ve Spor Bakanlığı #Çanakkale Kara Savaşları #Conkbayırı #Gelibolu Yarımadası #Kocadere Köyü Kamp Alanı
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