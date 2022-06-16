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Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?)

GSS borcu olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Meclis'e gönderilen torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının bir kısmı silinecek. 5 bin TL'nin altındaki borçların silinmesine karar verilirken 5 bin liranın üzerindeki borçların yüzde 50'si peşin ya da taksitle ödenirse kalan miktar silinecek. İşte tüm detaylar...

GÜNDEM 16.06.2022, 21:54
Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?)

Yüz binlerce kişinin beklediği af haberi geldi. Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklifle borcu olan vatandaşlara koyalık sağlanacak. Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın bir kısmı siliniyor. Borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması halinde borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 5 bin TL'nin altındaysa borcun tamamı silinecek.

Sağlık Sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor. Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek. Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek. Borcun yarısının 5 bin TL'nin altında olması durumunda ise 5 bin TL'nin tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek. Borcunu peşin ödeyenler hakkındaki davalar düşecek, taksitle ödemek isteyenler için ödeme bitince davalar düşecek.

#Genel Sağlık Sigortası #Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları #GSS borçları #af geliyor
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