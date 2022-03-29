Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNDEM 29.03.2022, 09:38
Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Osmaniye- Adana D-400 yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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