Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Osmaniye- Adana D-400 yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.