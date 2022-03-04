Gezi parkı davasında mütalaa açıklandı
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
GÜNDEM 04.03.2022, 19:24
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın `Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs` suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaada, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise `Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme` suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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