Giresun'da kaybolan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
GÜNDEM 30.06.2020, 15:05 30.06.2020, 15:14
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İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine arama başlatılmıştı.Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.
Çalışmaların 4. gününde küçük kızdan kötü haber geldi.
İkranur'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7-8 km uzaklıkta dere yatağında bulundu.
Giresun Valisi Enver Ünlü yaptığı açıklamada, kesin ölüm sebebinin yapılan çalışmaların ardından netleşeceği bilgisini verdi. Ünlü, İkranur Tirsi'nin ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.
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