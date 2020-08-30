Giresun'daki felaketle ilgili yeni gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, "Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. Şu anda 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah." ifadelerini kullandı.

Selde hayatını kaybeden Akar için cenaze töreni düzenlendi

Öte yandan, selde suya kapılarak kaybolan ve cansız bedenine dün ulaşılan Kenan Akar için cenaze töreni düzenlendi.



Kuşluhan Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Akar'ın eşi Zeynep Akar, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.



Bakanlar, Akar'ın eşi, çocukları ve yakınlarına taziyelerini iletti.



Akar'ın kızı Sinem Akar, bakanlara teşekkür ederek, "Bizim yanımızda oldunuz, Allah sizden razı olsun, sizler olmasaydınız hiçbir şey yapamazdık. Allah'ım devletime çok versin. Size, ailelerinize güç, kuvvet versin. Hiç yanımızdan ayrılmadınız." dedi.



Sinem Akar, babasının cenazesinin bulunmasına bile sevindiklerini çünkü en azından bir mezarının olacağını sözlerine ekledi.



Dört çocuk babası Kenan Akar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.