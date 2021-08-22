Giresunlu afetzedelerin konutları bu yılın sonuna kadar teslim edilecek

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de deprem, sel, heyelan gibi afetlerle daha sık karşı karşıya kalındığını, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlardan kaynaklanan sel ve heyelanın neden olduğu büyük afetler, büyük acılar yaşandığını belirtti.

Afetler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen yıl bugün Giresun'da büyük bir sel felaketi yaşandığını anımsatan Kurum, bu yıl da Rize, Artvin, Düzce, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketleriyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

"Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Giresun'daydık"

Bu afetlerde, can kayıpları yaşandığını, yaralıların olduğunu, vatandaşların evlerini, dükkanlarını kaybettiklerini ifade eden Kurum, "Devletimiz her zaman olduğu gibi o gün de Giresun'da tüm kurumlarıyla milletinin yanında oldu. Bakanlıklarımızla, AFAD'la, Kızılay'la, emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimizle sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Giresun'daydık. Vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Çok kısa bir süre içerisinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık" bilgisini verdi.