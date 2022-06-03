Gökyüzü kızıla büründü!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yetkililer, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak hadise nedeniyle, solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.