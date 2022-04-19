'Göl soğanı'nı koparana araba fiyatında ceza

İLAÇ SANAYİNDE KULLANILIYOR

Göl soğanı; Samsun'da Terme, Çarşamba ve 19 Mayıs gibi sulak arazileri bulunan ilçelerde üretiliyor.

Doğadan izinsiz toplaması yasak olan göl soğanı, genellikle ilaç sanayinde kullanılıyor. İzinle dikimi yapılan göl soğanı, 19 Mayıs ilçesinde 12 dönüm alanda yetiştiriliyor.

BİR TANESİNİ KOPARANA OTOMOBİL FİYATINDA CEZA

İlçede şu anda 6 çiftçi göl soğanı üretmek için sözleşme imzalarken, ortalama 1 ton göl soğanından 5-6 bin TL gelir elde ediliyor.

Diğer tarım ürünlere göre getirisi oldukça yüksek olan göl soğanını izinsiz söken vatandaşlara verilen ceza ise 112 bin lira.

''YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR''

İlçede yaklaşık 15 dönümlük bir alanda göl soğanı yetiştirildiğinin altını çizen 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, şöyle konuştu:

''19 Mayıs’ta tıbbi bitkileri sözleşmeli olarak üretiyoruz. Göl soğanı gibi yumrulu bitkilerin doğadan sökülmesi bakanlık iznine bağlı.

19 Mayıs’ta göl soğanı üretimine 2012 yılında başlandı. Yaklaşık 15 dönüm alanda göl soğanı üretiliyor. Göl soğanı daha çok yurt dışına ihraç ediliyor.''

''1 DÖNÜMDEN 90 BİN TL’YE YAKIN GELİR ELDE EDİLİYOR''

Diğer tarım ürünlerine kıyasla ekilen alan bazında göl soğanının getirisinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Hakkı Karaman, “Dönüm başına yaklaşık 15 ton ürün alınabiliyor. Bugünkü değerinde ise tonunu 5-6 bin TL’ye satarsanız, yaklaşık 90 bin TL’ye kadar gelir elde edebilirsiniz'' diye konuştu.

Göl soğanlarını doğadan izinsiz sökmenin cezasının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Karaman, ''1 tane göl soğanını bile izinsiz kopardığınızda şu anda 112 bin lira cezası var. Göl soğanı, endemik ve yok olma riski altında olan türlerden olduğu için cezalar bu kadar ağır. Bence bu cezalar az bile'' dedi.