Gönüllü vaizlik yapan Toprak, Covid-19 da ki 19 sayısının nedenini açıkladı
İstanbul’da gönüllü vaizlik yapan Hüseyin Toprak dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline gelen Covid-19 da ki 19 sayısının nedenini açıkladı.
GÜNDEM 07.07.2020, 10:34 07.07.2020, 18:55
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İlk olarak Çin’de görülen sonrasında ise tüm dünyaya yayılan salgın ile ilgili tüm detaylar araştırılmaya devam ediliyor.
2019 Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan virüs dünyada küresel bir salgın haline dönüşerek binlerce insanın ölümüne sebep oldu.
İstanbul’da gönüllü vaizlik yapan Hüseyin Toprak dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline gelen Covid-19’da ki 19 sayısının nedenini açıkladı.
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