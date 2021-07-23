Görenler dehşete kapıldı! Bagajda tehlikeli yolculuk

Karatay ilçesi Karaman Caddesi’nde 3 çocuğun, otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Fetih ve Ankara caddeleri üzerinde yoluna devam eden otomobilin camından da bir çocuğun sarktığı görüldü. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.