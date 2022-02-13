Görev başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Sinop'ta görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 13.02.2022, 18:55 13.02.2022, 19:19
Çorum Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 aylık çocuk babası polis memuru Cihat Özoğul, görev için geldiği Sinop'un Boyabat ilçesinde kalp krizi geçirdi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özoğul, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özoğul'un polislerin omzunda Kaymakamlık binası önüne getirilen naaşı, törenin ardından görev yaptığı Çorum'a gönderildi.
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