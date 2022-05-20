Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü
Suriye'nin İdlib Kentinde görev sırasında kalp krizi geçiren sözleşmeli er Atalay Özgüvener şehit oldu.
GÜNDEM 20.05.2022, 22:23
1 yıl önce Türk Silahlı kuvvetlerinde göreve başlayan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib’de dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi sonucu şehit oldu
Özgüvener, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sözleşmeli Er Özgüvener’in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Özgüvener’in ölüm haberi, Ankara’da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi’nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.
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