Görme engellilere tek başına oy hakkı
Görme engelliler bugüne kadar seçimlerde hep yanlarında biriyle oy kullandı. Ama seçim yasası’nda yapılan değişiklikle artık görme engelliler kimseden yardım almadan oy kullanabilecek. Peki, görme engelliler bu konuda ne düşünüyor?
GÜNDEM 05.04.2022, 11:22 05.04.2022, 12:48
Görme engelliler, bundan önceki seçimlerde ancak bir yakınlarının yardımıyla oy kullanabiliyordu ama seçim kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte görme engellilerin tek başlarına oy verebilmelerinin de önü açıldı.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa çakmak ise görme engelli kardeşlerimiz artık refakatçi dışında kendi oylarını kendi kullanabilecektir. Bu büyük bir yeniliktir.” ifadelerine yer verdi.
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