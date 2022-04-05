Görme engellilere tek başına oy hakkı

Görme engelliler, bundan önceki seçimlerde ancak bir yakınlarının yardımıyla oy kullanabiliyordu ama seçim kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte görme engellilerin tek başlarına oy verebilmelerinin de önü açıldı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa çakmak ise görme engelli kardeşlerimiz artık refakatçi dışında kendi oylarını kendi kullanabilecektir. Bu büyük bir yeniliktir.” ifadelerine yer verdi.