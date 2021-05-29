Gözler 1 Haziran’da!

'Tam kapanma' döneninin olumlu etkileri görüldü, kademeli normalleşme süreciyle koronavirüs vaka sayıları giderek azaldı.

1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni yol haritasına geçilecek.

Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesiyle yeni gruplar da dahil edildi. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak. Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

Salgınla mücadele döneminde esnafa birçok destek programı açıklandı. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak verileceğini ifade etmişti.

Esnafın da gözü kulağı Kabine Toplantısı'nda Özellikle herkesin merak ettiği konuların başında restoranlar ve düğün salonları oldu.

Restolar şu anda paket servis ve gel-al şeklinde saatlere göre hizmet veriyor. Bu durum yeni haftada Kabine Toplantısı'nın ardından alınacak kararla netleşecek. Sektör temsilcileri açık havada restoranların hizmet verebileceğini ifade ediyor. 1 Haziran'dan sonraki yol haritasının en merak edilen kolarının başında da restoranların çalışma prensibi geliyor.

Düğün sezonunun gelmesiyle de düğün salonu işletmecileri 1 Haziran'dan sonraki süreci merakla bekliyor. "Düğünler yapılabilecek mi?" sorusunun yanıtının gelecek hafta Kabine Toplantısı'nın ardından netleşmesi bekleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uzun bir süredir hayatımızın içinde yer alıyor. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'da bitmesiyle bu konu da büyük bir merak konusu.

Güncel kısıtlamalarda hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu ise cuma günü 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanıyor 1 haziran sonra içinde gözler yine kabine toplantısında