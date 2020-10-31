Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları sonucu gri kategoride aranan 1 teröristin ikna yoluyla, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.