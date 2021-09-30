Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak Bestler/Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.
GÜNDEM 30.09.2021, 11:27
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında yürütülen terör operasyonuna ilişkin elde edilen yeni bilgiyi paylaştı.
Şırnak Bestler/Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda, J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.
500 bin TL ödülle aranıyordu
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.
Teröristin, 2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde çukur/barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı belirlendi.
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