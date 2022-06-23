Grup Başkan Vekili Ünal: Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili talebi olmadı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ek bütçe tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadığını söyledi. Ünal" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeneğine vekil emekli maaşlarına endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış milletvekili, eski meclis başkanları, eski cumhurbaşkanlarının maaşlarına yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.

Ünal, muhalefete çağrıda bulundu. "Buyrun milletvekili emekli maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın emekli maaşına endeksli olmasından çıkaralım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt veren Ünal, "Kılıçdaroğlu buyursun kendi maaşına yapılan artışı da açıklasın" dedi.

Muhalefet cephesiyle bu konunun konuşulduğunu vurgulayan Ünal, "3 bin emekli milletvekili ve ailelerinde ortaya çıkabilecek mağduriyet nedeniyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu duruma rıza gösterdi" açıklamasını yaptı.