Grup Başkanvekili Mahir Ünal CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı

Dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlanan ve Meclis'e sunulan yasa teklifine dair açıklamalarda bulunan Ünal “Dezenformasyonla beraber gerçeklik kaybının toplumlarda nasıl korku oluşturduğunu dünya gördü ve çalışmalar yapılmaya başlandı” dedi.

Öte yandan Ünal, 2023 seçimleri ile alakalı kılıçdaroğlunun açıklamalarına karşılık “Yüreğiniz yetiyorsa “hodri meydan” deyin ifadelerine yer verdi.

Bu ülkede seçimlerin tarihinde yapılacağı çok açık. Haziran 2023… Siz altılı masada toplanacaksınız dağılacaksınız, ortada bir aday yok, her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. “Aday filan belediye başkanı mı?” bakıyorsunuz, CHP’li Grup Başkanvekilleri “Bizim adayımız Kılıçdaroğlu’dur” diyorlar. Kılıçdaroğlu “Herkes kararını versin yanımda mısınız?” diye çıkışlar yapıyor. Bu sorunun cevabı şudur; Aday mısınız değil misiniz? Yüreğiniz yetiyorsa “hodri meydan” deyin. O yapı CHP liderinin adaylığına sıcak bakmıyor.