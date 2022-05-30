Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı!

Ünal, düzenlemeyle nasıl bir yasal çerçeve çizileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu

Öte yandan Ünal “Bütün dünyada dezenformasyonla ilgili alarm durumunda. Almanya dezenformasyonla mücadele ile ilgili düzenlemeler getirdi. İtibar suçu diye bir ek getirdi” ifadelerine yer verdi.

"Bir şeyin dezenformasyon olduğuna kim karar verecek?" sorusuna yanıt veren Ünal cezai yaptırımların da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu ifade etti.