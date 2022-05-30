Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı!
AK Parti MYK üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan Sosyal Medya Yasası Teklifi'ne ilişkin merak edilen ayrıntıları TRT Haber'de açıkladı.
GÜNDEM 30.05.2022, 15:07
Ünal, düzenlemeyle nasıl bir yasal çerçeve çizileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu
Öte yandan Ünal “Bütün dünyada dezenformasyonla ilgili alarm durumunda. Almanya dezenformasyonla mücadele ile ilgili düzenlemeler getirdi. İtibar suçu diye bir ek getirdi” ifadelerine yer verdi.
"Bir şeyin dezenformasyon olduğuna kim karar verecek?" sorusuna yanıt veren Ünal cezai yaptırımların da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu ifade etti.
Namaz Vakti 30 Mayıs 2022
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