Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Medya Yasası Teklifi'ne ilişkin merak edilen ayrıntıları açıkladı!

Ünal, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin içeriğine dair önemli açıklamalarda bulundu

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın muhalefet tarafından düzenlemeye gelen eleştirilere de cevapları oldu.

Anayasa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor.

Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar.